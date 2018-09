Grammy-Stiftung ehrt Dolly Parton

Sie sei die erste Künstlerin aus der Country-Hochburg Nashville, der diese Ehre zukomme. In früheren Jahren waren unter anderem Ex-Beatle Paul McCartney, Rocker Bruce Springsteen und Folklegende Bob Dylan von der Stiftung der Grammy verleihenden Recording Academy zur «Person Of The Year» gekürt worden.

Neben einem Gala-Konzert zu Ehren Partons am 8. Februar sind ein Empfang und eine Versteigerung geplant. Der Erlös der Benefizveranstaltung fließt bedürftigen Musikern zu. Parton engagiert sich mit ihrer Dollywood-Stiftung vor allem für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.

Die achtfache Grammy-Preisträgerin gilt als erfolgreichste US-Country-Sängerin mit den meisten Auszeichnungen. Nach ihrem Debüt mit «Hello, I'm Dolly» (1967) brachte sie Dutzende Alben heraus, zuletzt «Pure & Simple» (2016). Sie komponierte viele Hits, darunter «I Will Always Love You», «Jolene» und «9 to 5».