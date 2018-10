Gwyneth Paltrow zeigt stolz ihren Ehering

Oscar-Preisträgerin im Glück

New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, «Shakespeare in Love») lässt die Welt an ihrem Glück teilhaben. Die Oscar-Preisträgerin postete am Sonntag (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Account stolz ein erstes Foto ihres Eherings.