HSV mit erstem Sieg - Magdeburg holt Punkt in Aue

Neun Tage nach dem Heim-0:3 bei der HSV-Premiere in der Zweitklassigkeit gegen Holstein Kiel erzielten Khaled Narey in der 7. und 59. Minute sowie Rick van Drongelen (30.) die Treffer der Hanseaten. In den beiden anderen Spielen des Sonntags gab es keinen Sieger: Kiel trennte sich vom 1. FC Heidenheim 1:1 (1:1), der FC Erzgebirge Aue kam gegen Liga-Neuling 1. FC Magdeburg nur zu einem 0:0.

Der Spieltag wird am Montag mit der Partie zwischen Erstligaabsteiger 1. FC Köln und dem 1. FC Union Berlin abgeschlossen. Zum Auftakt hatten beide gewonnen: Köln mit 2:0 beim VfL Bochum, Berlin mit 1:0 gegen Aue.