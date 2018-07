Halbjahrescharts: Deutschland hört weiter Helene und Ed

Alles beim Alten

An Ed Sheeran kommt niemand vorbei. Foto: Felix Kästle

Baden-Baden (dpa) - Jogi Löw bleibt Bundestrainer, Angela Merkel Kanzlerin - und auch in den Charts bleibt in Deutschland alles wie gehabt. Erneut liegen Ed Sheeran und Helene Fischer an der Spitze der sogenannten Halbjahrescharts.