Handgeschriebener Text von Elton-John-Lied wird versteigert

«Your Song»

Elton Johns Klassiker «Your Song», verfasst von Songschreiber Bernie Taupin, wird vom Auktionshaus Bonham's versteigert. Die Auktion ist für den 19. November in New York angesetzt. Foto: Press Bonhams

Elton Johns Klassiker «Your Song», verfasst von Songschreiber Bernie Taupin, wird vom Auktionshaus Bonham's versteigert. Die Auktion ist für den 19. November in New York angesetzt. Foto: Press Bonhams

New York (dpa) - Der handgeschriebene Text von Elton Johns Klassiker «Your Song» wird in New York versteigert. Der Songschreiber Bernie Taupin habe den Text auf dem Dach eines Hauses in London verfasst, als er auf John gewartet habe, teilte das Auktionshaus Bonham's dazu mit.