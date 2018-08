Harvey Weinstein will Klage abweisen lassen

Ex-Filmmogul

Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein (l) und sein Anwalt Benjamin Brafman haben bei Gericht ein fast 160 Seiten langes Schreiben eingereicht. Darin machen sie darauf aufmerksam, dass die Staatsanwaltschaft der Grand Jury wichtige E-Mails vorenthalten hat. Foto: Jefferson Siegel/Pool The Daily News/AP

New York (dpa) - Der wegen Vergewaltigung angeklagte Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein will einem drohenden Strafprozess entgehen. Weinsteins Anwalt Benjamin Brafman reichte am Freitag ein fast 160 Seiten langes Schreiben bei Gericht ein, das die Klage gegen Weinstein als «fehlerhaft» zurückweist.