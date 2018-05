Hasebe führt Japans Nationalmannschaft als Kapitän an

Nationaltrainer Akira Nishino benannte den 34 Jahre alten Mittelfeldspieler drei Wochen vor Beginn des Turniers zum Spielführer. Der Frankfurter ist einer von acht Bundesliga-Profis im vorläufigen 27-köpfigen Aufgebot Japans.

Auch Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Gotoku Sakai (Hamburger SV), Yoshinori Muto (Mainz 05), Takuma Asano (VfB Stuttgart), Genki Haraguchi und Takashi Usami (beide Fortuna Düsseldorf), sowie Yuya Osako, der vom 1. FC Köln zu Werder Bremen wechselt, gehören zu dem Kader, der sich derzeit auf das Testspiel gegen Ghana am 30. Mai vorbereitet. Es ist Nishinos erste Partie als Nationalcoach, der Japaner hatte das Amt im April von Vahid Halilhodžić übernommen.

Am 31. Mai will Nishino sein 27-köpfiges Aufgebot auf den finalen 23-Mann-Kader für die WM reduzieren. «Ich habe die Spieler ausgewählt, die mir die besten Möglichkeiten geben, bei der WM eine Mannschaft in Top-Form aufzustellen», sagte Nishino. Japan startet am 19. Juni gegen Kolumbien in das Turnier, weitere Gegner in der Gruppe H sind Polen (24. Juni) und Senegal (28. Juni.)