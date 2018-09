Heiko Mass nimmt sein Rennrad mit nach New York

Außenminister

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will zur nächsten UN-Vollversammlung in New York sein Rennrad mitnehmen. «Im Central Park gibt es eine Radstrecke, da will ich morgens vor dem täglichen Sitzungsmarathon ein paar Runden drehen», sagte der 51-Jährige der «Bild am Sonntag».