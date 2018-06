Helene Fischer beginnt Stadion-Tour 2018 in Leipzig

Act Ben Zucker

In der Leipziger Red Bull Arena beginnt Helene Fischer ihre Stadion-Tour 2018. Foto: Felix Hörhager

Leipzig (dpa) - Luft-Ballett und Tuchfühlung: Mit dem ersten von zwei Konzerten in der Leipziger Red Bull Arena beginnt Schlagerkönigin Helene Fischer am Samstag ihre Stadion-Tour 2018. Die Sommersause geht durch zwölf Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich.