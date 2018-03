Herbert Grönemeyer geht 2019 wieder auf Tour

Auftakt in Kiel

Herbert Grönemeyer in Aktion. Foto: Sina Schuldt

Berlin (dpa) - Der Musiker Herbert Grönemeyer (61) geht 2019 auf Tour. Bisher sind 13 Auftritte in großen Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant, wie sein Management am Dienstag mitteilte.