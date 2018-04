Heynckes zu Neuer-Comeback: «Spielt in dieser Saison noch»

Ein Einsatz schon an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit dem künftigen Bayern-Coach Niko Kovac komme aber «noch zu früh», ergänzte Heynckes. Nach dem Frankfurt-Spiel gäbe es noch zwei Möglichkeiten in der Liga für Neuers Rückkehr in den Spielbetrieb nach seinem Mittelfußbruch im September 2017. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am Dienstag wird Sven Ulreich erneut im Tor stehen.

Heynckes dürfte Ulreich nach dessen Leistungen in der Abwesenheit von Neuer auch im DFB-Pokalfinale am 19. Mai in Berlin gegen Frankfurt aufstellen. Es wäre die Belohnung für eine großartige Saisonleistung des 29-jährigen Ulreich. Neuer kommt nur auf vier Pflichtsspiele in der WM-Saison, drei in der Bundesliga, einer in der Champions League.

Für den Kapitän ist das vorrangige Ziel ohnehin die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland. Auch Bundestrainer Joachim Löw würde es begrüßen, wenn seine etatmäßige Nummer 1 vorher bei Bayern wieder spielen würde. «Ich plane ihn, Stand jetzt, auf jeden Fall ein», sagte Löw am Rande des Münchner 1:2 gegen Real Madrid dem TV-Sender Sky. «Er trainiert jetzt auch wieder mit der Mannschaft. Sein Fuß zeigt keine Reaktionen», berichtete Löw.

Der Bundestrainer wird am 15. Mai in Dortmund den vorläufigen WM-Kader bekanntgeben. «Natürlich muss er noch ein bisschen aufholen. Wir gehen aktuell davon aus, dass er im Trainingslager dabei sein kann», sagte Löw. Dieses findet vom 23. Mai bis 7. Juni in Südtirol statt.

Neuer glaubt ebenfalls an eine WM-Teilnahme. «Ich denke schon, dass ich dabei bin und auch spielen kann. Und das will ich auch», sagte er dem Magazin «Stern». Neuer hat sein letztes Länderspiel im Oktober 2016 bestritten. Am 2. Juni könnte er im vorletzten Testspiel vor der WM in Russland in Klagenfurt gegen Österreich ein Comeback im Tor der Nationalmannschaft feiern.