Hollywood-Stern von Trump zertrümmert: Festnahme

«Walk of Fame»

Der zertrümmerte Stern des amtierenden US-Präsidenten Trump auf dem «Hollywood Walk of Fame». Foto: Reed Saxon/AP

Los Angeles (dpa) - Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods «Walk of Fame» ist erneut beschädigt worden. Der Vorfall habe sich in den frühen Morgenstunden ereignet, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.