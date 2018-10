Idris Elba bei «Cats»-Verfilmung mit dabei

Elba befindet sich demnach kurz vor dem Vertragsabschluss. Als Regisseur ist der Brite Tom Hooper («The King's Speech») an Bord. Die Dreharbeiten nach einem Skript von Lee Hall («Billy Elliot – I Will Dance») sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Elba soll die Bösewicht-Figur Macavity spielen. Nach der Premiere des Musicals im Jahr 1981 wurde es 21 Jahre lang in London aufgeführt. In Hamburg lief es ab 1986 fast 15 Jahre. Die New Yorker Broadway-Version wurde mit sieben Tony-Trophäen ausgezeichnet.