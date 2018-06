«Incredibles 2» räumt in den USA ab

Kinocharts

New York (dpa) – Rekord an den nordamerikanischen Kinokassen: «Incredibles 2» hat an seinem ersten Wochenende 180 Millionen Dollar (155 Millionen Euro) eingespielt – mehr als jeder andere Animationsfilm zuvor. Die Produktion von Disney und Pixar legte damit sogar den achtbesten Start der Filmgeschichte hin, wie der «Hollywood Reporter» berichtete.