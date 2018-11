Ingo Insterburg auf Waldfriedhof Dahlem beerdigt

Liedermacher

Trauerfeier für den Musiker Ingo Insterburg in Berlin. Foto: Jörg Carstensen

Berlin (dpa) - Liedermacher Ingo Insterburg («Ich liebte ein Mädchen») ist auf dem Waldfriedhof Dahlem in Berlin beigesetzt worden. Zur Beerdigung des Mitbegründers von Insterburg & Co. kamen am Donnerstag zahlreiche Weggefährten, darunter Komiker Karl Dall und Musiker Jürgen Barz.