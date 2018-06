Iran mit knappem Testspiel-Sieg gegen Litauen

WM-Generalprobe

Trainer Carlos Queiroz holte mit Irans Nationalteam in der WM-Vorbereitung bei einem Testspiel gegen Litauen einen 1:0-Sieg. Foto: Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY

Moskau (dpa) - Iran hat in seiner Generalprobe für die Fußball-WM in Russland einen knappen Sieg gefeiert. Das Team des portugiesischen Nationaltrainers Carlos Queiroz setzte sich in Moskau mit 1:0 (0:0) gegen Litauen durch.