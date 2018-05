Jake Gyllenhaal erstmals als Comic-Bösewicht

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Jake Gyllenhaal will eine völlig neue Rolle in Angriff nehmen. In der geplanten Fortsetzung des Superheldenfilms «Spider-Man: Homecoming» soll er den Bösewicht Mysterio spielen, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten.