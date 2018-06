James-Einsatz gegen Japan wohl nicht gefährdet

Der Offensivspieler von Bayern München hatte zwischenzeitlich wegen muskulärer Probleme etwas kürzertreten müssen, war in den vergangenen Tagen aber wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

So dürfte Rodríguez in der Auftaktpartie der Gruppe H gegen Japan am Dienstag (14.00 Uhr MESZ) wohl in der Startelf stehen. Generell will Pekerman nur «fitte Spieler» einsetzen. «Es war eine lange Saison. Die Spieler sind stark belastet, und die meisten haben viele Partien absolviert. Da muss man vorsichtig sein. Aber wir haben viele Alternativen», betonte der 68 Jahre alte Argentinier. Wichtigstes Ziel bei dieser WM sei es zunächst, «die K.o-Runde zu erreichen».

2014 stieß Kolumbien bis ins Viertelfinale vor, scheiterte dort aber knapp an Brasilien. «Wir haben eine starke Gruppe, da wäre es wichtig, mit einem Sieg zu starten», sagte Pekerman. Die Kolumbianer treffen nach dem Auftaktmatch noch auf Polen und Senegal.