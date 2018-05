James gegen Curry: Superstars im Fokus der NBA-Finals

Basketball-Profilliga

LeBron James (r) fordert mit seinen Cavaliers in den NBA-Finals die Golden State Warriors um Stephen Curry. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

Oakland (dpa) - Zum vierten Mal in Serie treffen die Golden State Warriors und die Cleveland Cavaliers in den NBA-Finals aufeinander. Doch noch nie waren die Warriors um Superstars Stephen Curry gegen die Cavs von LeBron James so klar favorisiert wie jetzt.