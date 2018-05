Jamie Foxx verwandelt sich in Spawn

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Der Oscar-Preisträger Jamie Foxx (50, «Ray») will sich in eine düstere Figur verwandeln. Der Schauspieler soll die Hauptrolle in der geplanten Comic-Verfilmung «Spawn» übernehmen, wie die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Dienstag berichteten.