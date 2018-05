Japan hält sein vorläufiges WM-Aufgebot geheim

So bleibt auch unklar, ob Shinji Kagawa von Borussia Dortmund noch WM-Chancen hat. Nishino hatte erst kürzlich Zweifel am Gesundheitszustand des BVB-Stars geäußert, der Probleme mit seinem linken Knöchel hat. Es wird erwartet, dass der finale WM-Kader mit 23 Spielern am 31. Mai und damit vier Tage vor Ablauf der Meldefrist der FIFA am 4. Juni verkündet wird. Japan trifft bei der WM in Gruppe H auf Kolumbien, Polen und Senegal.