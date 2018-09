Jasmin Tabatabai: #MeToo-Debatte in Filmbranche erfolgreich

«Sehr bezeichnend ist, dass die Branche über Monate hinweg über eine nachhaltige Lösung des Problems nachgedacht hat», so Tabatabai. Immerhin 17 verschiedene Institutionen und Berufsverbände hätten schließlich eine Vereinbarung unterschrieben, die zur Gründung der ersten betriebsübergreifenden Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt geführt habe. «Das gibt es so noch nirgendwo auf der Welt.» Dies sei eben der «German Way».

Die Debatte sei in Deutschland völlig anders verlaufen als in den USA. «Wir Deutschen haben eben weniger Bock auf Skandal, die Mentalitäten sind anders, man kennt sich, will nicht auf Teufel komm raus Leute ranhängen», sagte die Schauspielerin.