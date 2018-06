Jason Derulo: «Wir leben in der Vergangenheit»

«Aber ich muss sagen, dass wir schon viel erreicht haben. So verrückt es momentan ist: Es gab schon schlimmere Zeiten.»

Derulo steuert mit «Colors» einen von mehreren inoffiziellen Songs zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bei. «Das Lied handelt von Einheit und davon, alle Menschen zusammenzuführen. Wir haben schon viel erreicht, müssen aber noch einen langen Weg gehen», sagte der 28-Jährige. Den offiziellen FIFA-Song zur Fußball-WM («Live It Up») singen Will Smith, Nicky Jam und Era Istrefi.