Jason Derulo: WM-Auftritt wird Show meines Lebens

Echo-Verleihung

Berlin (dpa) - US-Sänger Jason Derulo («Swalla») freut sich auf seinen Auftritt bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. «Das wird die größte Show meines Lebens», sagte der 28-Jährige am Donnerstag vor Beginn der Echo-Verleihung in Berlin.