Jennifer Garner räkelt sich auf neuem Hollywood-Stern

Walk of Fame

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Jennifer Garner (46, «Dallas Buyers Club») ist auf ihrer neuen Sternen-Plakette auf dem Walk of Fame in Hollywood zu Boden gegangen. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen räkelte sie sich am Montag auf dem im Bürgersteig des Hollywood Boulevards eingelassenen Stern.