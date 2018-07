Joaquin Phoenix hat «Wahnsinnsschiss» vor Rolle des Joker

Er habe «Wahnsinnsschiss» davor, zitierte das Filmportal am Donnerstag aus einem Interview mit dem 43-Jährigen. Das noch titellose Projekt unter der Regie von «Hangover»-Regisseur Todd Phillips lobte Phoenix als «einzigartig». Es sei weder ein Superheldenfilm noch ein großer Studiofilm, sagte Phoenix weiter. Das Studio Warner Bros. hatte diese Woche bekanntgegeben, dass Phoenix den Kultschurken spielen soll.

Die Joker-Story drehe sich um die Ergründung eines Mannes, der von der Gesellschaft missachtet wurde, verbreitet Warner Bros. über das Projekt, das als «düstere Charakterstudie» beschrieben wird. Das Budget soll rund 55 Millionen Dollar betragen, also deutlich unter dem Preis für die üblichen Superheldenfilme liegen. Ein Drehstart ist noch nicht bekannt.

Die Comic-Schurkenfigur wurde in früheren Filmen von Jack Nicholson, Heath Ledger und Jared Leto gespielt. Phoenix war im vorigen Jahr in Cannes für seine Rolle in dem Thriller «You Were Never Really Here» als bester Schauspieler geehrt worden. Er war schon dreimal für einen Oscar nominiert, für «Gladiator», «Walk the Line» und «The Master».