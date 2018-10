John Hiatt ganz entspannt mit «Eclipse Sessions» 

Songwriter

Berlin (dpa) - Er muss sich nichts mehr beweisen. John Hiatt hat einfach schon viel gesehen in seiner langen Karriere, die 1974 mit dem Debütalbum «Hangin' Around The Observatory» startete. Es ging hoch und runter, aber Hiatt ist präsent, für sein letztes Album heimste er zwei Grammy-Nominierungen ein. Und hat sich seine Glaubwürdigkeit bewahrt.