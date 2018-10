Jon Bon Jovi über fast 30 Jahre Ehe

Rockstar

US Sänger Jon Bon Jovi und seine Frau Dorothea Hurley bei der Verleihung der 70. Golden Globes. Foto: Paul Buck

Berlin (dpa) - Jon Bon Jovi (56, «It's My Life») ist seit fast 30 Jahren verheiratet - ungewöhnlich für einen Rockstar. «Ich hatte das Glück, die Richtige gleich beim ersten Mal zu erwischen. So einfach ist das», sagte der Bon-Jovi-Frontmann dem ARD-Magazin «Brisant» in einem Interview.