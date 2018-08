Jubel zur Goldenen Hochzeit des Königspaars in Oslo

Norwegisches Königshaus

Oslo (dpa) - Unter dem Jubel vieler Menschen hat das norwegische Königspaar am Mittwoch seine Goldene Hochzeit gefeiert. Zum Festgottesdienst in der Osloer Domkirche kamen König Harald und Königin Sonja (beide 81) in einem Oldtimer vorgefahren: einem Lincoln Continental von 1966 mit offenem Verdeck.