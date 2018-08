Jürgen Drews im Krankenhaus

Damit er schnell wieder auf der Bühne stehen könne, nutze er die Zeit, sich gründlich durchchecken zu lassen, hieß es dort weiter. «Er bekommt Infusionen», hatte eine Sprecherin des Sängers zuvor der «Bild»-Zeitung gesagt. Auftritte am Wochenende im niedersächsischen Harsefeld und auf Mallorca konnte der 73-jährige Sänger nicht wahrnehmen. Ob auch geplante Auftritte am kommenden Wochenende auf der Kippe stehen, war am Dienstag zunächst unklar.