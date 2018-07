Julia Roberts: Neuer Film rechtzeitig zur Oscar-Saison

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Rechtzeitig zu Beginn der nächsten Oscar-Saison soll das Mutter-Sohn-Drama «Ben is Back» in die Kinos kommen. Der Film mit «Pretty Woman»-Star Julia Roberts (50) und Lucas Hedges (21, «Manchester by the Sea») werde Anfang Dezember in den USA starten, teilte das Filmstudio LD Entertainment mit.