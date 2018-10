Justin Biebers blonde Mähne ist weg

Haarig

Los Angeles (dpa) - Der kanadische Popsänger Justin Bieber (24, «What Do You Mean») hat sich eine raspelkurze Frisur zugelegt. In einer Instagram-Story zeigte er am Dienstag (Ortszeit) ein Selfie, das ihn grinsend im Badezimmer zeigt - seine vorher langen blonden Haare sind ab.