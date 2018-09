Kalenderblatt 2018: 25. September

39. Kalenderwoche, 268. Tag des Jahres

Noch 97 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Firmin, Nikolaus

HISTORISCHE DATEN

2017 - In der autonomen Kurdenregion im Nordirak stimmen 92,7 Prozent in einem Referendum für die staatliche Unabhängigkeit. Die Zentralregierung in Bagdad verlangt die Annullierung.

2016 - China nimmt im Osten des Landes das weltweit größte Radioteleskop zur Erforschung des Weltraums in Betrieb. Seine Schüssel hat einen Durchmesser von mehr als 500 Metern.

2008 - Die größte US-Sparkasse Washington Mutual bricht unter den Lasten der Kreditkrise zusammen und wird von der Großbank JPMorgan Chase aufgefangen.

2003 - Der 150 Jahre alte Jeans- und Bekleidungsanbieter Levi Strauss & Co. kündigt die Schließung seiner vier letzten Produktionsstätten in den USA und Kanada an.

2001 - Der russische Präsident Wladimir Putin hält als erster russischer Staatschef im Deutschen Parlament eine Rede, teilweise in fließendem Deutsch.

1992 - Jimmy Connors setzt sich in einem als «Kampf der Geschlechter» titulierten Tennis-Match in Las Vegas gegen Martina Navratilova mit 7:5 und 6:2 durch. Der Lohn: eine Million Dollar.

1988 - Das neue Aalto-Theater in Essen eröffnet mit einer Aufführung von Richard Wagners Oper «Die Meistersinger von Nürnberg».

1973 - Die USA und die Sowjetunion beginnen in Genf die SALT-II-Verhandlungen (Strategic Arms Limitation Talks). Bis 1979 einigt man sich auf die Begrenzung von Trägersystemen für strategische Atomwaffen.

1968 - Zwölf Jahre nach dem Verbot der KPD konstituiert sich die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) in Frankfurt/Main

GEBURTSTAGE

1968 - Tanja Dückers (50), deutsche Schriftstellerin («Hausers Zimmer») und Journalistin

1968 - Prinz Johan Friso, niederländischer Prinz, zweiter Sohn von Königin Beatrix, gest. 2013

1968 - Will Smith (50), amerikanischer Schauspieler («Men in Black»)

1963 - Mikael Persbrandt (55), schwedischer Schauspieler (TV-Serie «Kommissar Beck»)

1943 - Robert Gates (75), amerikanischer Politiker, US-Verteidigungsminister 2006-2011, CIA-Direktor 1991-1993

TODESTAGE

2016 - Hans Korte, deutscher Schauspieler, («Der große Bellheim»), geb. 1929

2003 - Edward Said, palästinensischer Autor («Orientalismus») und Literaturwissenschaftler, geb. 1935