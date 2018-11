Kalenderblatt 2018: 29. November

48. Kalenderwoche

333. Tag des Jahres

Noch 32 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Cuthbert

HISTORISCHE DATEN

2017 - Für die Entwicklung von Roboterassistenten bekommt ein Team aus Hannover und München den Deutschen Zukunftspreis 2017. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergibt die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung in Berlin.

2016 - Die Zweite Kammer des niederländischen Parlaments stimmt einem Burkaverbot in öffentlichen Gebäuden, im Nahverkehr, in Schulen etc. zu. Die Erste Kammer des Parlaments billigt den Gesetzesvorschlag am 26. Juni 2018.

2013 - Im schottischen Glasgow stürzt ein Polizei-Hubschrauber auf einen mit 120 Menschen gefüllten Pub. Dabei kommen die dreiköpfige Besatzung des Helikopters sowie sechs Gäste des Lokals ums Leben.

2009 - In der Schweiz wird der Bau neuer Minarette verboten. Dafür spricht sich bei einer Volksabstimmung eine Mehrheit von 57,5 Prozent aus.

1990 - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stellt dem Irak unter Androhung militärischer Gewalt ein Ultimatum für die Räumung Kuwaits.

1983 - Die Staatsanwaltschaft in Bonn erhebt erste Anklagen gegen Beteiligte in der so genannten Flick-Parteispendenaffäre. 1935 - Die Deutschlandhalle wird im Beisein von Adolf Hitler in Berlin eröffnet.

1850 - Der Vertrag von Olmütz stellt den Deutschen Bund wieder her und reduziert Preußens Machtstellung in Deutschland zu Gunsten Österreichs («Olmützer Punktation»).

1223 - Der Franziskanerorden wird von Papst Honorius III. mit der Bulle Solet annuere anerkannt.

GEBURTSTAGE

1983 - Aylin Tezel (35), deutsche Schauspielerin («Almanya - Willkommen in Deutschland») und Tänzerin

1968 - Barbara Hahlweg (50), deutsche Journalistin und Moderatorin (ZDF-Sendungen: «heute», «ML Mona Lisa»)

1953 - Huub Stevens (65), niederländischer Fußballtrainer, FC Schalke 04 1996-2002 und 2011/2012

1948 - Jörg Wontorra (70), deutscher Sportjournalist, Moderator und Kommentator der Sat.1-Fußballsendung «ran» 1992-2004

1933 - John Mayall (85), britischer Bluesmusiker, Band Bluesbreakers (Alben «The Turning Point», «The Blues Alone»)

TODESTAGE

2017 - Verena Stefan, Schweizer Schriftstellerin («Häutungen»), geb. 1947

1643 - Claudio Monteverdi, italienischer Komponist, getauft 1567