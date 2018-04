«Kann nur ein Ziel geben»: FCK peilt Wiederaufstieg an

Nach Abstieg in 3. Liga

Nach dem Abstieg verabschieden sich FCK-Coach Michael Frontzeck und sein Team von den Fans in Bielefeld. Foto: Guido Kirchner/dpa

Nach dem Abstieg verabschieden sich FCK-Coach Michael Frontzeck und sein Team von den Fans in Bielefeld. Foto: Guido Kirchner/dpa

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern peilt nach dem Absturz in die 3. Liga die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga an.