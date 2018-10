Kat Frankie und Trettmann bekommen Preis für Popkultur

Die Beatsteaks setzten sich erneut in der Kategorie «Lieblingsband» durch. Der alternative Preis wird von einer Jury aus Mitgliedern eines Vereins verliehen und ging in diesem Jahr zum dritten Mal über die Bühne. Trettmann wurde auch in den Sparten «Lieblingsalbum» («#DIY») und «Lieblingslied» («Grauer Beton») geehrt.

Musikschaffende hatten den Preis 2016 als eine Alternative zu kommerziellen Trophäen gegründet. Nominiert waren diesmal unter anderem Künstler und Bands wie Casper, Helena Hauff, Tocotronic und Die Nerven.

Die «schönste Geschichte» sah die Jury in «Wildes Herz», dem Film von Charly Hübner und Sebastian Schultz über Jan «Monchi» Gorkow und seine Band Feine Sahne Fischfilet.

Auch ein Stück «gelebte Popkultur» wurde geehrt: das Anti-Nazi-Festival «Jamel rockt den Förster», organisiert vom Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer in einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern.