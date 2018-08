Keanu Reeves rasierte sich für Werbespot die Beine

Gut vorbereitet

Los Angeles (dpa) - Keanu Reeves (53; «John Wick», «Matrix») hat für eine Rolle anscheinend schon immer alles gegeben. In der «Late Late Show» von Moderator James Corden verriet er am Montagabend (Ortszeit), was er für den Dreh eines Limo-Werbespots 1983 auf sich nahm: «Ich habe mir die Beine rasiert.»