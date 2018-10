Keine Anklage gegen Sylvester Stallone

Hollywood-Star

Sylvester Stallone bei der Europa-Premiere des Films «Creed». Foto: Will Oliver

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Sylvester Stallone (72) wird in Kalifornien wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe nicht vor Gericht gestellt. Die Angaben des angeblichen Opfers hätten durch die Ermittlungen nicht bestätigt werden können. Zudem sei der Fall verjährt, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Dienstag mit.