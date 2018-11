Keith Urban nimmt unter Tränen Top-Country-Preis entgegen

«Baby Girl, ich liebe dich so sehr. Ich bin mehr als geschockt», sagte Urban am Mittwochabend (Ortszeit) in Richtung seiner im Publikum sitzenden Ehefrau, Schauspielerin Nicole Kidman (51). «Ich wünschte, mein Vater würde noch leben, um das zu sehen», sagte Urban weiter. Auch Kidman war sichtlich gerührt und hatte Tränen in den Augen.

Bei den Country Music Association Awards werden jährlich die besten Country-Musiker gekürt. Mehr als 7000 CMA-Mitglieder wählen die Preisträger aus. Als Solo-Künstler siegten in diesem Jahr Chris Stapleton (40, «Broken Halos») und Gastgeberin Carie Underwood (35, «Before He Cheats»).