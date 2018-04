Kent Nagano erhält Preis für Lebensfreude

Auszeichnung

Hamburg (dpa) - Stardirigent Kent Nagano (66) hat am Montagabend in Hamburg den Champagne-Preis für Lebensfreude erhalten. «Kent Nagano zählt zu den Dirigenten, die visionär an die verändernde Kraft der Musik glauben, an ihre gesellschaftliche, verbindende und im weitesten Sinne aufklärerische Kraft», sagte Laudatorin Julia Spinola.