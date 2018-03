Kent Nagano war schon in München surfen

«Es hat Spaß gemacht, aber es ist ein völlig anderes Gefühl als beim Wellenreiten im Pazifik», sagte der Leiter der Hamburgischen Staatsoper der «Süddeutschen Zeitung».

An der kalifornischen Pazifikküste, an der er als Sohn japanischer Einwanderer aufgewachsen ist, sei die Welle ein Symbol für das Leben. «Sie wird irgendwo geboren, hat einen Höhepunkt voller Energie und Leben, bevor sie am Strand erstirbt.» Anders sei das bei der Welle im Eisbach in München, weil sie künstlich erzeugt ist: «Sie bewegt sich nicht», so Nagano.