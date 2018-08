Kerber mit Zittersieg - Zverev nun gegen Kohlschreiber

US Open

Klar überlegen in drei Sätzen gegen den Franzosen Nicolas Mahut hat sich Alexander Zverev den Sieg geholt. Foto: Seth Wenig/AP

Angelique Kerber hat bei ihrem Einzug in die dritte Runde der US Open Mühe. Foto: Kevin Hagen/FR170574 AP

New York (dpa) - Angelique Kerber musste trotz der Hitze von New York zittern, Alexander Zverev kam erneut nicht mehr als nötig ins Schwitzen. Die beiden besten deutschen Tennisprofis haben bei den US Open die dritte Runde erreicht, wie auch Philipp Kohlschreiber, der nun gegen Zverev spielt.