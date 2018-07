Keri Russell nimmt «Star Wars: Episode IX» ins Visier

Die amerikanische Schauspielerin Keri Russell (42, «Planet der Affen - Revolution») soll über eine Rolle verhandeln, wie die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Freitag berichteten. Regisseur J.J. Abrams will in Kürze in London mit den Dreharbeiten für «Star Wars: Episode IX» beginnen. Der neunte «Star Wars»-Film soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen.

Zur möglichen Rolle für Russell, die durch die Teenie-Serie «Felicity» bekannt wurde, gibt es noch keine Angaben. Abrams war einer der Schöpfer der TV-Serie «Felicity», zudem holte er Russell für «Mission: Impossible III» vor die Kamera.

Mit «Star Wars: Das Erwachen der Macht» hatte Abrams 2015 eine neue Trilogie ins Leben gerufen. Im Dezember 2017 lieferte Regisseur Rian Johnson mit «Star Wars: Die letzten Jedi» den zweiten Teil.

Das erste «Star Wars»-Abenteuer (1977) wurde von George Lucas inszeniert. Die Sternenkrieg-Saga zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Filmreihen der Geschichte.