Klaus Lederer: Kultureinrichtungen müssen Rückgrat zeigen

Klaus Lederer sieht die Kultureinrichtungen in der Pflicht, sich stärker gegen Rechts einzusetzen. Foto: Britta Pedersen

Berlin (dpa) - Angesichts des zunehmenden Drucks von Rechts sieht der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) die Kultureinrichtungen der Bundesrepublik in der Pflicht. Diese müssten miteinander diskutieren, wie weit sie zurückweichen wollten, erklärte Lederer in der ZDF-Kultursendung «aspekte». «Wo kommen wir hin, wenn wir in dieser Richtung nicht Rückgrat zeigen?»