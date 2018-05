Klopp mit Reds vor Einzug ins Finale der Champions League

Liverpool Favorit in Rom

Trainer Jürgen Klopp leitet das Training des FC Liverpool. Die Engländer sind beim Spiel gegen den AS Rom favorisiert. Foto: Ettore Ferrari/ANSA/AP

Trainer Jürgen Klopp leitet das Training des FC Liverpool. Die Engländer sind beim Spiel gegen den AS Rom favorisiert. Foto: Ettore Ferrari/ANSA/AP

Liverpool (dpa) - Nach dem 5:2-Spektakel im Halbfinal-Hinspiel der Champions League will Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool am Mittwoch den Finaleinzug perfekt machen. «Das ist großer Fußball, richtig großer Fußball», schwärmte Klopp am Dienstag.