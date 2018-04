Köln und HSV können absteigen - Bayern testen Kovac

Bundesliga am Samstag

In München trifft Trainer Niko Kovac mit Eintracht Frankfurt auf seinen zukünftigen Arbeitgeber, den FC Bayern. Foto: Uwe Anspach

Berlin (dpa) - Der 1. FC Köln kann an diesem Samstag als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga feststehen, am Sonntag könnte es auch den Hamburger SV treffen, der wie die Kölner am 32. Spieltag bei einem Konkurrenten um den Klassenverbleib antreten muss.