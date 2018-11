Köln wieder Spitzenreiter - Bochum trifft spät

Auch ohne Rückkehrer Anthony Modeste im Kader agierte Köln torgefährlich und erzielte allein in den vergangenen beiden Partien elf Tore. Der VfL Bochum bleibt in der Verfolgerrolle der Top-drei Teams in der Liga, durch zwei späte Tore von Tom Weilandt gegen Erzgebirge Aue gelang dem Tabellenvierten ein 2:1 (0:1)-Sieg. Holstein Kiel besiegte unterdessen den SV Sandhausen mit 2:1 (2:0) und bleibt im heimischen Stadion weiterhin unbesiegt.