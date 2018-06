Krimi-Komödie «Ocean's 8» räumt mit Frauenpower ab

Kinocharts in Nordamerika

Cate Blanchett (l-r), Awkwafina, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter und Rihanna bei der Weltpremiere von «Ocean's 8» in New York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Los Angeles (dpa) - Gegen die Frauenpower von «Ocean's 8» hatten andere Filme in Nordamerika keine Chance: Die Kriminalkomödie mit Sandra Bullock und vielen weiteren weiblichen Stars, die einen Diamantenraub planen, hat am Wochenende in den USA und Kanada den ersten Platz der Kinocharts erobert.