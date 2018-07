Kroatien im WM-Halbfinale mit Rebic und ohne Kramaric

Gegen England

Ante Rebic steht in Kroatiens Startelf. Foto: Yang Lei/Xinhua

Moskau (dpa) - Mit Bundesliga-Profi Ante Rebic geht Kroatiens Nationalmannschaft in das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen England. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt steht in Moskau in der Startformation.