Kroatien mit Rebic und Kramaric gegen Russland

Die Stürmer von Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim stehen in der Startformation von Trainer Zlatko Dalic für die Partie am Samstagabend in Sotschi.

In der Mannschaft von Gastgeber Russland ersetzt Trainer Stanislaw Tschertschessow den verletzten Mittelfeldspieler Juri Schirkow durch Spanien-Profi Denis Tscheryschew. Der Sieger spielt am Mittwoch in Moskau im Halbfinale gegen England.